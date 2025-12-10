پخش زنده
گروه مخالفان مسلح حکومت افغانستان ادعا کرد ۱۷ نفر از اعضای طالبان در حمله این گروه در استان پنجشیر کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ گروهی از مخالفان مسلح حکومت افغانستان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که در یک حمله پیچیده نیروهای این جبهه بر قرارگاه طالبان در دره " عبدالله خیل " استان پنجشیر ۱۷ نفر از اعضای طالبان از جمله یک فرمانده آنها کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
این جبهه مدعی شد، در این حمله ابتدا یک حلقه مین منفجر شده و سپس این قرارگاه را هدف حملات راکتی قرار دادهاند، قبل از این نیز گزارشهایی از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در پنجشیر منتشر شده بود.
مسئولان محلی پنجشیر هنوز این رویداد را تأیید یا تکذیب نکردهاند.
دو گروه مخالف مسلح حکومت افغانستان معمولا مسئولیت انفجارها و حملاتی را که علیه نیروهای امنیتی صورت میگیرد برعهده میگیرند، اما مسئولان امنیتی همواره در برابر این ادعاها سکوت کردهاند.