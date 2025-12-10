پخش زنده
سامانه پایش کیفیت هوای کشور، تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آذر میزان آلودگی هوا در کلانشهرهای مشهد و اصفهان را در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها، ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس دادههای ثبتشده در سامانه کیفی هوای کشور، تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا در مشهد و اصفهان در شرایط قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار گرفت. این دو شهر به ترتیب با شاخصهای ۱۶۳ و ۱۵۹ آلودهترین نقاط کشور در آغاز امروز بودند.
در کنار این شرایط، کلانشهرهای کرج، تهران، اهواز و قم نیز با قرارگیری در محدوده نارنجی و شاخصهای ۱۲۵ تا ۱۵۱، هوایی ناسالم برای گروههای حساس را تجربه میکنند؛ این کیفیت هوا میتواند برای کودکان، سالمندان و بیماران قلبیـریوی خطرآفرین باشد.
همچنین بررسیها نشان میدهد که تبریز با شاخص ۸۱ و اراک با شاخص ۶۵ در شرایط زرد و قابلقبول قرار دارند.
در این میان، ارومیه با شاخص ۳۶ بهعنوان پاکترین کلانشهر صبح امروز ثبت شد.