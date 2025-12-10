به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: با تاکید وزارت آموزش و پرورش، شناسایی، جذب و بازگرداندن این دانش‌آموزان به ویژه دختران مناطق مرزی به چرخه آموزش در اولویت قرار گرفته است.

مهدی مرتضوی، افزود: از مجموع افرادی که به عنوان بازمانده از تحصیل ثبت شده‌اند، بخشی از آنها به دلیل کوچ و مهاجرت قابل ردیابی نیستند و در این زمینه نیازمند همکاری دستگاه‌هایی مانند ثبت‌احوال هستیم.

وی معلولیت‌های شدید، فقر مالی، بیماری، بی‌سرپرستی و ضعف انگیزه والدین یا ممانعت آنها از تحصیل فرزندان را برخی از عوامل ترک تحصیل برشمرد و گفت: امروز در هیچ نقطه مرزی استان دانش‌آموزی به دلیل نبود مدرسه از تحصیل محروم نیست و حتی مدارس یک‌دانش‌آموزی نیز فعال هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: از دستگاه‌های استانی و شهرستانی از جمله فرمانداری‌ها، بهزیستی، دهیاری‌ها، شبکه‌های بهداشت، کمیته امداد، بسیج، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های حمایتی انتظار داریم با پایش میدانی، تبادل داده و ارائه حمایت‌های لازم، زمینه بازگشت این دانش‌آموزان به چرخه آموزش را فراهم کنند البته این موضوع برای دختران مناطق مرزی اهمیت دوچندان دارد.