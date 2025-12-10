پخش زنده
مدیرکل بازنشستگی سازمان صدا و سیما پیشکسوتان و بازنشستگان را گنجینههای ارزشمند هر سازمانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، در مراسم تجلیل پیشکسوتان و بازنشستگان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: تقدیر و تکریم از بازنشستگان در راستای اوامر ریاست سازمان صدا و سیما در دستور کار قرار دارد.
باقرزاده با اشاره به اینکه نباید کسانی را که عمر خود را در راه اعتلای سازمان صدا و سیما سپری کردهاند فراموش کرد، گفت: با برنامهریزیهای انجام شده به تمامی مراکز صدا و سیمای استانها سفر خواهیم کرد تا بتوانیم در شأن و منزلت بازنشستگان و خانوادههای آنان خدمات رسانی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در حوزههای معیشتی و رفاهی برنامههای خوبی پیش بینی شده است، گفت: تمام امکانات و تسهیلاتی که به شاغلین تعلق میگیرد همان اندازه هم به بازنشستگان تعلق خواهد گرفت.
باقرزاده در خصوص مسائل بهداشت و درمان بازنشستگان نیز گفت: تمام دغدغه مسئولان و سازمان این است که تا حد ممکن باید دغدغه بهداشت و درمان بازنشستگان رفع شود و با برنامهریزیهای دقیق شاهد هیچگونه دغدغهای در میان بازنشستگان و خانواده آنان نباشیم.
مدیر کل صدا و سیمای استان نیز گفت: خدمت به بازنشستگان مایه مباهات و افتخار است.
آینهدار گفت: بازنشستگان با انتقال تجربیات سالهای خدمت به جوانترها موجب ترقی سازمان میشوند.
در این مراسم از ۸۱ بازنشسته صدا و سیمای خراسان جنوبی تقدیر شد.