مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: در روزهای آینده ال پی جی به صورت رسمی وارد سبد سوخت کشور میشود، این سوخت مایع است و به صورت سوخت جایگزین برای حملونقل سبک کشور می باشد.
به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، رحمان سالاری مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: ۲ هزار ۳۶۵ جایگاه سی ان جی در کشور راه اندازی شده است که بیش از ۹۵ درصد این جایگاهها در مدار قرار دارند و ما به ازای هر ۱۶۰۰ خودرو در کشور یک جایگاه سی ان جی داریم که نسبت به استانداردهایی که در کشورهای دیگر میباشد وضعیت خوبی داریم، همچنین حدود ۱۰۰ جایگاه در دست احداث داریم که طی یک سال گذشته ۲۵ جایگاه را احداث کردیم و این ۱۰۰ جایگاه هم تا پایان سال ۱۴۰۵ افتتاح می شود و بر مدار عرضه سی ان جی اضافه کنیم.
وی افزود: همچنین طی یک ماه گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر مراجعه به سایت برای تبدیل خودرو خود به سی ان جی داشتهاند و در صف نصب هم ۲۷ هزا نفر قرار دارند و همچنین برنامه داریم با افزایش کارگاه بتوانیم در کمتر از یک ماه این تعداد خودرو را تبدیل کنیم و تعداد حدود ۳۰۰ کارگاه سی ان جی در کشور ساماندهی شدهاند و در روزهای آینده این تعداد کارگاه را به ۳۵۰ کارگاه افزایش میدهیم.
رحمان سالاری گفت: همه متقاضیان خودروهای عمومی که از طریق وزارت کشور به ما معرفی شدهاند میتواند به سایت شرکت مراجعه کنند و به صورت کاملا رایگان ثبت نام خود را انجام دهند، همچنین از آبان ماه امسال هم فراخوان خودروهای شخصی را هم اعلام کردیم به طوری که از مرداد ۱۴۰۴ خودروهای مدل ۹۷ به بالا و از آبان امسال خودروهای ۹۴ به بالا ما فراخوان دادهایم و به صورت کاملا رایگان تبدیل میکنیم.
به گفته مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، این طرح کاملا رایگان است و هیچ هزینهای دریافت نخواهد شد.
رحمان سالاری با اشاره به تنوع بخشی به سبد سوخت گفت: این تنوع بخشی یکی از اهداف ما جهت رفع ناترازی است و ما مزیتهای اقتصادی، محیطی زیستی، پدافندی و امنیت انرژی کشور را باید مدنظر داشته باشیم اگر کسی روزانه ۳۰ لیتر مصرف بنزین داشته باشد با تبدیل کردن خودرو خود به سی ان جی در طول یکسال بیش از ۵۰ میلیون تومان میتواند صرفه جویی اقتصادی برای خود داشته باشد این در حالی است که که قیمت سی ان جی به نسبت نرخ اول بنزین که ۱۵۰۰ تومان میباشد یک سوم، نسبت به نرخ دوم یک ششم و نسبت به نرخ سوم که از روز شنبه ۵ هزار تومان است یک یازدهم میباشد، یعنی ما به جای اینکه بالای ۵۰ میلیون تومان هزینه سوخت در سال بدهیم با تبدیل رایگان خودرو صرفه اقتصادی به دست می آوریم.
وی تصریح کرد: همچنین در روزهای آینده ال پی جی به صورت رسمی وارد سبد سوخت کشور میشود، این سوخت مایع است و به صورت سوخت جایگزین برای حملونقل سبک کشور است و طی روزهای آینده ما این فراخوان را هم اعلام میکنیم و متقاضیانی که میخواهند خودرو خود را به این سوخت تبدیل کنند با مراجعه به سایت تبدیل ناوگان شرکت ملی پخش ثبت نام خود را انجام دهند.
رحمان سالاری افزود: در این طرح ال پی جی، خودروهای سی ان جی سوز امکان ثبت نام در این طرح را ندارند، ما در کشور مازاد سوخت ال پی جی داریم و میتوانیم با این روش ناترازی حوزه بنزین را رفع کنیم، همچنین، جایگاههای ال پی جی در شاع صدکیلومتری پالایشگاهها احداث میکنیم.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: هزینه ال پی جی سوز کردن خودروها توسط اشخاص انجام میشود و بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون بسته به نوع کیت و ظرفیت مخزن دارد، ما باید امسال از ۱۳ درصد سبد سوخت سی ان جی در پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۵/۰۷ دهم درصد سبد سوخت برسیم، امروز میزان درصد سبد سوخت سی ان جی در بخش حملونقل کشور حدود ۱۱ درصد است.
وی از انعقاد قرارداد با خودروسازان کشور برای دوگانه سوز کردن خودروها خبر داد و گفت: همچنین دو قرارداد با عدد ۵۵ هزار خودرو دوگانه سوز با خودروسازان منعقد شده که ۲۰ هزار دستگاه آن تولید شده است.
وی افزود: تبدیل خودرو به سی ان جی با کیتهای نسل چهار تبدیل می شود به طوری که در گذشته با کیتهای نسل یک این خودروها را گازسوز کردیم ولی جدیدا شرکتهای دانش بنیان با استفاده از دانش بومی خط تولید کیت های نسل چهار را در کشور راه اندازی کردند، امروز بالای ۸۵ درصد خودروهای کشور با کیت نسل چهار تبدیل میشود این کیت های نسل چهار توان خودرو را برابر با یک خودرو بنزین سوز می کند.