به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتیجه تست دوپینگ یکی از طلایی های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ صربستان مثبت اعلام شد.

پس گرفتن مدال این کشتی گیر و کسر ۲۵ امتیاز مدال طلا با توجه به اختلاف ۴۷ امتیاز ایران با اوکراین به عنوان تیم دوم، تاثیری در قهرمانی شاگردان حسن رنگرز در این مسابقات نخواهد داشت.

تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران ماه گذشته با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز به عنوان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در صربستان دست یافت.