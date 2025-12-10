پخش زنده
مو یکی از عوامل اصلی در زیبایی انسانها است که توقف رشد آن عللی دارد که با شناخت آن می توانید از آن جلوگیری کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، همه افراد دوست دارند که موهای بلند سالم، درخشان و عاری از هرگونه آسیب دیدگی داشته باشد، اما گاهی اوقات پیش میآید که افراد دچار توقف رشد مو و موهای کم پشت و گاهی اوقات موهای نازک میشوند که علت اصلی آن معمولا سبک زندگی غلط و عادتهای غذایی ناسالم و عوامل محیطی است. همچنین روتینهای ضعیف مراقبت از مو هم باعث کاهش رشد مو خواهد شد.
موی هر فرد در یک سال چه میزان رشد میکند؟
همه انسانها از لحاظ ژنتیکی ممکن است بعد از رسیدن به یک دوره خاص با توقف رشد موهای خود مواجه شوند. رشد میانگین موی فرد معمولاً ۱۷ سانتیمتر در سال است.
چرا رشد موها متوقف میشود؟
فولیکولهای مو در چرخه رشد خود معمولاً چهار مرحله را پشت سر میگذارند. آناژن یا مرحله رشد، کاتاژن یا مرحله انتقال، تلوژن یا مرحله استراحت و اکسوژن مرحله بیرون زدن مو ها. این چرخه میتواند حجم مورد نظر و طبیعی مو را ایجاد کند، اما چرا گاهی اوقات رشد متعادل تحت تاثیر قرار میگیرد و متوقف میشود؟ دلایل آن را در این قسمت بررسی میکنیم.
۱. ژنتیک
آیا میدانستید که بلندی، رنگ، حجم و استحکام موهای شما بر اساس ژن هایتان تعیین میشوند؟ بله. ژنها نقش بسیار مهمی روی چرخه رشد مو دارند. اگر موهای بلند، سالم و ضخیم دارید و خیلی هم از آن مراقبت نمیکنید، باید از ژنتیک خود متشکر باشید وگرنه نیاز به تلاش بیشتر برای مراقبت از مو دارید تا رشد موهایتان متوقف نشود و از نازک شدن آنها جلوگیری کنید.
۲. سطح استرس
فشار و استرس روحی و جسمی روی رشد مو تاثیر گذار است. استرس مرحله تلوژن یا همان مرحله استراحت مو را زودتر از حد موعد ایجاد میکند و در نتیجه ۳۰ درصد از رشد موهای شما به طور کامل محدود میشود. البته درمان دارویی وجود ندارد، زیرا این وضعیت بیش از شش ماه طول میکشد و دوباره به روال طبیعی بر میگردد.
۳. سن
بالا رفتن سن نه تنها باعث سفید شدن موی افراد میشود، بلکه روی رشد آن هم تاثیرگذار است و باعث میشود که رشد موهای شما کندتر شود. اگرچه سلامت جسمانی و عادتهای رژیم غذایی هم در این مورد بسیار تاثیرگذار هستند. انجام اقداماتی مثل حالت دادن مو، رنگ کردن، دکلره و روشهای دیگر روی چرخه رشد موهای شما نیز تأثیرگذار خواهند بود.
۴. شکنندگی مو
در حالت طبیعی رشد موی میانگین تقریباً ۱۷ سانتیمتر در سال است. اگر بعد از مدت زمان خاصی موهای شما همین قدر رشد کرد، اما با شکنندگی همراه بود، باید منتظر کاهش رشد موهایتان باشید. شکنندگی مو به دلیل مراقبت ناکافی یا مراقبت بیش از حد ایجاد میشود. استفاده از لوازم داغ مویی نیز رطوبت و انعطاف لازم را از روی موها برمی دارد و باعث خشکی و شکنندگی آن خواهد شد.
۵. موخوره
افرادی که موی خشک دارند، معمولاً به موخوره دچار میشوند. اگر موی شما به اندازه کافی مواد مغذی را دریافت نکند، نمیتواند سطح رطوبت را متعادل کند و در نتیجه شروع به موخوره زدن میکند و باعث شکنندگی آن میشود. یکی از راههای متوقف کردن آن، جلوگیری از شکنندگی مو است که در این حالت فقط باید آن را کوتاه کنید و نوک مو را قیچی کنید و همچنین باید مراقبت مناسبی از موی خود داشته باشید.
۶. استفاده از محصولات حالت دهنده مو
درمانهای شیمیایی و محصولات مورد استفاده، روی رشد موها و سلامت آنها اثر دارند، زیرا باعث ایجاد چربی اضافی روی پوست سر میشوند، فولیکولهای مو را مسدود میکنند و رشد آن را تحت تاثیر قرار میدهد. پس، بیش از حد نباید موها را سفت ببندید. مراقب شانه کردن باشید. از سرمهای مناسب استفاده کنید، اما در این کار زیاده روی نکنید تا موهایتان رشد طبیعی خود را در پیش بگیرد.
۷. آلوپسی آره آتا
این یک نوع اختلال خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی به سلولهای فولیکولهای مو آسیب وارد میکند و باعث ریزش مو به صورت سکهای میشود. متخصصان باور دارند که این وضعیت از ژنتیک به ارث میرسد و ممکن است افراد در چنین حالتی دچار سندرومهای مختلف مثل سندروم دان، کم خونی شدید، مشکلات تیروئیدی و ... باشند و این افراد در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به این مشکل هستند. استفاده از دارو و درمانهای مختلف میتواند این وضعیت را بهبود ببخشد.
۸. ورزش نکردن و رژیم غذایی ناسالم
همه ما میدانیم که باید مواد غذایی سالم بخوریم و ورزش کنیم تا بتوانیم از هر لحاظ از جمله رشد مو وضعیت خوبی را پشت سر بگذاریم. موی ما مانند بدنمان نیاز به ویتامین، مواد معدنی و مواد مغذی دارد تا بتواند رشد خوبی داشته باشد. بعضی از پزشکان مولتی ویتامینهای خاصی را علاوه برای رژیم غذایی سالم برای افزایش رشد مو پیشنهاد میکنند. کمبود آهن، پروتئین، زینک، ویتامین آ یا حتی بیوتین میتواند رشد موها را تضعیف کند و باعث ریزش و آسیب دیدگی آنها شود. اگر به اندازه کافی این مواد را به بدن برسانید و فولیکولهای مو را تقویت نکنید، باید منتظر توقف رشد موها باشید.
۹. پوست سر و موی خشک
پوست سر خشک و موی شکننده جزء علائم ناسالم بودن موهاست که به دلیل کمبود رطوبت و تعادل نداشتن سطح رطوبت در پوست سر باعث خشکی مو میشود و شکنندگی را ایجاد کرده و رشد آن را محدود میکند. خشکی پوست سر همچنین عامل ایجاد عفونتهایی است که باعث ریزش سکهای مو میشوند و بنابراین باید موهای خود را با محصولات طبیعی و روشهایی که سلامت مو را افزایش میدهند، مرطوب کنید.
۱۰. مشکلات تیروئیدی
نامنظمی در تولید هورمونها از طریق غده تیروئید همچنین میتواند تاثیر منفی روی مو داشته باشد. هم تیروئید پرکار و هم کم کار میتواند روی رشد مو اثرگذار باشد و سوخت و ساز را تحت تاثیر قرار دهد و باعث نازک شدن و ریزش مو شود.
۱۱. زایمان و شیردهی
ناتعادلی هورمونی بعد از زایمان میتواند عاملی برای ریزش مو باشد. یک رژیم غذایی سالم، ورزش منظم و مصرف مکملها و مواد مغذی به اندازه لازم از این اتفاق جلوگیری میکند.
۱۲. مراقبت ضعیف از مو
مراقبت نامناسب از موها تاثیر منفی روی رشد آنها دارد. استفاده از لوازم حالت دهنده، شستشوی نامناسب، استفاده نکردن از نرم کننده، استفاده زیاد از محصولات شیمیایی، استفاده از ابزارهای نامناسب برای مو، استفاده از اکسسوریهایی که به مو آسیب وارد میکنند، همگی عاملی برای ریزش مو هستند و افرادی که میخواهند موهای سالم، بلند و ضخیم داشته باشند باید یک روتین سالم را در پیش بگیرند.
در صورت متوقف شدن رشد مو چه کار کنیم؟
زمانی که متوجه میشوید موها دیگر رشد نمیکند، وقت آن است که یک روتین مناسب مراقبت از موی خود داشته باشید تا ریزش مو را به حداقل برسانید. باید اول دلیل آن را متوجه شوید تا بتوانید راههای جلوگیری و بهبود وضعیت خود را در پیش بگیرید. یک روتین مناسب مراقبت از مو و رژیم غذایی سالم و ورزش منظم باعث میشود که ذهن و بدن شما سالم کار کند و همچنین میتوانید از داروهای تجویزی پزشک استفاده نمایید.
از لوازم داغ و محصولات شیمیایی زیاد دوری کنید.
سعی کنید از مواد طبیعی استفاده نمایید و سبک زندگی سالم را در پیش بگیرید.