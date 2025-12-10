پخش زنده
حدود ۱۶۰ اثر پویانمایی از ۲۲ استان به دبیرخانه نخستین رویداد ملی سرمایهگذاری پویانمایی کوتاه در کاشان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول برگزاری رویداد و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، گفت: پویا نماییها در ۹ نوبت نمایش برای سرمایهگذاران عرضه میشوند و هر نوبت سه طرح ارائه میشود.
حمید رضا مومنیان افزود: ۱۶ طرح بهعنوان راهیافتگان به مرحله پایانی انتخاب شدهاند و منتخبان نهایی روز ۲۳ آذر عرضه و در برابر سرمایهگذاران گفتوگو میکنند.
وی پیشبینی کرد برای این طرحها قراردادهای تولیدی به مبلغ حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان منعقد شود.
نخستین رویداد ملی تأمین مالی پویانمایی ایران با دبیرخانه دائمی در کاشان از ۲۳ تا ۲۵ آذر در فرهنگسرای مهر کاشان برگزار میشود.
محورهای رویداد شامل تقویت جایگاه فرهنگی و اقتصادی کاشان از طریق رویدادهای ملی پویانمایی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد دبیرخانه دائمی، توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی، پشتیبانی از صنایع خلاق و سلامت و انعقاد تفاهمنامههای راهبردی با بخش خصوصی و دولتی عنوان شده است.