به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: با توجه به در پیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضای مردم برای تهیه و خرید میوه، شیرینی، آجیل و خشکبار سازمان تعزیرات حکومتی طرح نظارتی ویژه شب یلدا با تاکید بر رعایت اصول پیشگیرانه و به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در استان آغاز شد.

محدثی نژاد افزود: این طرح تا ۳ دی ماه ۱۴۰۴ در استان ادامه دارد.

به گفته وی در این طرح، گشت مشترک تعزیرات حکومتی با سایر دستگاه‌ها نظارتی از جمله جهادکشاوزی، سازمان صمت، اتاق اصناف، از واحد‌های صنفی بازدید کرده و با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، احتکار و فروش خارج از شبکه برخورد قاطع خواهند داشت.

محدثی نژاد گفت: هدف از اجرای این طرح، نظارت در تنظیم بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی، تأمین آرامش شهروندان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای خرید‌های شب یلدا است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: شهروندان عزیز استان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، شکایات و گزارش‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی tazirat۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی ثبت تا اقدامات لازم انجام شود.