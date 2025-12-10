به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش پایگاه خبری دانشگاه اصفهان، بر اساس جدیدترین گزارش پایگاه بین‌المللی Essential Science Indicators (ESI)، هشت عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان در کنار ۱۱۴۲ پژوهشگر ایرانی، در جمع یک درصد برتر پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.

این موفقیت چشمگیر، بار دیگر توانمندی علمی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه برجسته دانشگاه اصفهان را در تولید علم اثرگذار در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد.

ابراهیم افشاری در حوزه مهندسی، ولی‌الله میرخانی، هادی امیری رودباری، شهرام تنگستانی‌نژاد و مجید مقدم در حوزه شیمی، احسان زمان‌زاده در حوزه ریاضیات، حمیدرضا مراتب در حوزه مهندسی پزشکی و رحمت‌الله هوشمند در حوزه مهندسی استادانی هستند که این افتخار جهانی را برای دانشگاه اصفهان به ارمغان آورده‌اند.

قرار گرفتن این پژوهشگران در فهرست یک درصد برتر، نشان‌دهنده اثرگذاری بین‌المللی مقالات علمی منتشرشده از سوی دانشگاه اصفهان و نقش برجسته آن در ارتقای جایگاه علمی ایران در سطح جهان است.

در حال حاضر دانشگاه اصفهان با ۷۴۵ نفر عضو هیات علمی (۶۰ درصد دانشیار به بالاو ۴۰ درصد استادیار) و حدود ۱۷۰۰۰ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل (زن:۵۸ درصد؛ مرد:۴۲ درصد) در مقاطع کارشناسی (۶۵ درصد) و تحصیلات تکمیلی (۳۵ درصد)، ۱۶ دانشکده، ۶۲ گروه آموزشی و ۴۳۹ رشته تحصیلی مشغول به فعالیت است.