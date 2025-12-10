کاهش علاقه به فرزندآوری، آفت تهدیدکننده آینده کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با جمعی از بانوان نخبه علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری و رسانه‌ای کشورگفت: جامعه پیر توان تولید، حرکت و پیشرفت ندارد و دشمنان نیز از همین نقطه ضربه می‌زنند.

حجت الاسلام و المسلمین مروی ادامه داد: امروز ما در معرض خطری بزرگ قرار داریم، اما بخش قابل توجهی از جامعه این خطر را احساس نمی‌کند.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: ما نسبت به کشور، ملت، دین و آینده ایران «دین» داریم و این مسئولیت اجازه نمی‌دهد راحتی و سلیقه شخصی را معیار تصمیم‌گیری قرار دهیم. تصمیم به داشتن یک یا دو فرزند پاسخگوی نیاز‌های آینده کشور نیست.

وی گفت: امروز زنان و دختران ما آماج حملات گسترده فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان هستند؛ تلاشی سازمان‌یافته برای تکرار روندی که مستکبران در غرب تجربه کردند و از آن نتیجه گرفتند.

حجت الاسلام و المسلمین مروی با بیان اینکه زن تهی‌شده از هویت نمی‌تواند نسل اخلاق مدار تربیت کند، افزود: از همین رو امروز دشمنان می‌کوشند همان طرح تهی‌سازی هویت زن را در ایران پیاده کنند تا جامعه اسلامی را از ستون اصلی خود بی‌بهره سازند.

وی اظهار کرد: ما کسانی را که امروز تحت تأثیر جریان‌های فرهنگی دشمن قرار گرفته‌اند، باید همچون دختران و خواهران خود بدانیم. برخورد ما باید از سر دلسوزی باشد، نه ترحم؛ زیرا ترحم تحقیرآمیز است و به نفرت منجر می‌شود.

وی گفت: افتخارات بانوان در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حفظ کرامت، اخلاق، حجاب و هویت اسلامی هیچ‌گاه مانع پیشرفت نیست. بانوان ایرانی ثابت کرده‌اند که می‌توان هم‌زمان در عرصه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، تربیت نسل صالح و حفظ کانون خانواده درخشید.