به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این دستاورد‌ها شامل «دستیار نسخه‌نویس الکترونیک» و «سکوی (پلتفرم) تمرینات ورزشی توانبخشی از راه دور» است.

دکتر محسن تفقدی افزود: بیست‌وششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد در آستانه آغاز هفته پژوهش و فناوری، امروز (۱۸ آذرماه) در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد گشایش یافت و به مدت چهار روز تا ۲۱ آذرماه ادامه دارد.

وی با بیان این که در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ واحد فناور حضور دارند، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ارائه ۲۰ واحد از زیر مجموعه‌های معاونت پژوهش و فناوری، در این نمایشگاه حضور فعالی دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: واحد‌های شرکت‌کننده در این نمایشگاه شامل شرکت‌های پارک علم و فناوری سلامت، مرکز نوآوری و ایده پروری سلامت و هسته‌های نوآوری، دفتر سرمایه‌پذیری و ارتباط با صنعت و جامعه، مرکز جامع پایش سلامت و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت ثامن هستند.

دکتر تفقدی گفت: در سالن فردوسی نمایشگاه بین‌المللی مشهد، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، حوزه علمیه، سازمان‌های استانی از جمله آموزش و پرورش، مراکز تحقیق و توسعه صنایع و پارک‌های علم و فناوری، مجموعه‌ای از دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه خود را به نمایش گذاشته‌اند.

هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ از ۲۲ آذر با شعار محوری «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» آغاز می‌شود.