به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر توزیع برق درمیان گفت: در قالب چند مانور و طرح ضربتی، کنتور‌های ۱۰۴ مشترک پرمصرف در تعرفه‌های خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی، در قالب پک‌های تک، دو و سه‌کنتوره به رأس پایه‌های برق منتقل و به‌صورت آنلاین و کامل هوشمند شدند.

همایون زاهدی افزود: این اقدام در ادامه برنامه‌های هوشمندسازی و در راستای اجرای تاکیدات شرکت توانیرو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، با موفقیت انجام شد.

وی گفت: هوشمندسازی این دسته از مشترکان، نقش بسیار مهمی درمدیریت پیک بار در فصول سرد و گرم ایفا خواهدکرد و از سوی دیگر، به صورت مؤثر روند وصول مطالبات مشترکان بدحساب را در شهرستان بهبود می‌بخشد.

مدیر توزیع برق درمیان با قدردانی از تلاش‌های مستمر و هماهنگی واحد مشترکان و اداره بهره‌برداری در اجرای موفق این عملیات، افزود: اجرای این طرح‌ها، بخشی از برنامه جامع مدیریت مصرف و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شبکه در شهرستان درمیان است و با جدیت در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد یافت.