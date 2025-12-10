رزمایش ترکیبی پدافند غیرعامل در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان، فرماندهان نظامی و انتظامی، و مدیران صنایع همجوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این رزمایش سناریوهای مختلفی از جمله حمله تروریستی، گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و انفجار با مشارکت تیم‌های عملیاتی نوپو، یگان ویژه نیروی انتظامی، سپاه، آتش‌نشانی، اورژانس و هلال احمر در محل نیروگاه به اجرا درآمد.

ابراهیم کریمی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان ، با اشاره به اهداف این رزمایش اظهار داشت: در این رزمایش تلاش شد تا از ظرفیت نیروهای عملیاتی و امدادی شهرستان کرمان استفاده نشود و تمامی مراحل اجرایی با تکیه بر توان نیروهای عملیاتی خود نیروگاه و صنایع همجوار انجام گیرد.