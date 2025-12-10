همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد از جاده‌های کوهستانی همدان الزامی است و عوامل پلیس راه، کنترل داشتن زنجیر چرخ را از امروز آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان گفت: با توجه به گزارش کارشناس هواشناسی مبنی بر احتمال بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی همدان، پلیس راه استان از امروز طرح کنترل زنجیرچرخ خودرو‌ها را آغاز کرده است.

سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: خودرو‌های بدون زنجیر چرخ در شرایط غیر برفی اعمال قانون می‌شوند، اما در زمان ریزش برف علاوه بر اعمال قانون از تردد این قبیل وسایل نقلیه در جاده‌های برفی و کوهستانی جلوگیری می‌شود.

او تاکید کرد: تردد خودرو‌های بدون زنجیر چرخ در جاده‌های برفی موجب خروج این وسایل نقلیه از جاده اصلی و ایجاد راهبندان برای سایر خودرو‌های عبوری می‌شود.

سرهنگ سرمدی گفت: ۲۴ ساعت گذشته با وجود ریزش متناوب باران در همه جاده‌های این استان و وضعیت لغزندگی، اما هیچگونه سانحه‌ای در جاده‌های برون شهری همدان رخ نداده است.

معاون عملیات راهنمایی و رانندگی استان همدان نیز گفت: بارش باران و لغزندگی سطح معابر موجب افزایش ۱۰ درصدی تصادفات خسارتی در ۴۸ ساعت گذشته شده، اما تصادفات جرحی و فوتی نداشته‌ایم.

سرهنگ ابراهیم فارسی تصریح کرد: بیشتر سوانح خسارتی از نوع «برخورد جلو به سمت عقب وسیله نقلیه» ناشی از رعایت نکردن فاصله طولی و بی توجهی به جلو بوده است.

او تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی ۲ برابر بیشتر از شرایط عادی و آفتابی، توجه به جلو حین رانندگی توصیه می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان از تقویت سامانه بارشی از شب گذشته در استان خبر داد و گفت: شروع بارش‌ها در مناطق غربی استان خواهد بود که تا ظهر امروز چهارشنبه تشدید بارش‌ها در بیشتر مناطق استان پیش بینی می‌شود.