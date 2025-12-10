پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن پاسداشت نقش درخشان بانوان مؤمن و فرهیخته در صیانت از هویت خانواده ایرانی با صدور اطلاعیهای از عموم ملت شریف ایران برای حضور در آیینهای باشکوه این ایام نورانی در سراسر کشور دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این اطلاعیه آمده است
فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت دخت نبیّ مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(سلاماللهعلیها) و تقارن پربرکت آن با ولادت معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(قدساللهنفسالزکیه)، فرصتی ممتاز برای بازخوانی بنیانهای معرفتی انقلاب اسلامی در باب منزلت زن، شأن خانواده و هندسه کرامت انسانی در تمدن اسلامی است.
حضرت صدیقه طاهره(سلاماللهعلیها) در سیرت و سیره خویش، تجلّی عقلانیت قدسی، عفّت اصیل، جهاد صبورانه و کنشگری تمدنساز است. وجودی که حضورش در تاریخ، الگوی تربیت، کرامت و ولایتمداری و سنگبنای زیست مؤمنانه و جامعهپردازی توحیدی و نقشهراه جامعه ایمانی برای گشودن افقهای اخلاق، عدالت و استواری فرهنگی در عصر جدید است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن پاسداشت نقش درخشان بانوان مؤمن و فرهیخته در صیانت از هویت خانواده ایرانی از عموم ملت شریف ایران دعوت میکند تا در آیینهای باشکوه این ایام نورانی در سراسر کشور، مشارکتی گسترده و حضوری آفرینشگر داشته باشند.
روز چهارشنبه 19 آذر
ساعت 15 حرم مطهر امام خمینی (ره)
ساعت 13:30 ورزشگاه شهید شیرودی