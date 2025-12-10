در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و نظارت بر روند ارائه خدمات به شهروندان، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کرمان به‌صورت سرزده از اداره‌کل گمرکات استان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این بازدید با هدف بررسی نحوه پاسخگویی به مراجعان، ارزیابی عملکرد اداری و نظارت بر فرآیندهای اجرایی انجام شد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی استانداری ضمن حضور در بخش‌های مختلف این اداره‌کل، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها قرار گرفت.

در ادامه، نشستی با حضور مدیرکل گمرکات استان برگزار و موضوعاتی از جمله بهبود فرآیندهای اداری، افزایش رضایت‌مندی مراجعان و ارتقای سطح خدمات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری کرمان در این بازدید بر ضرورت پاسخگویی دقیق، شفافیت در ارائه خدمات، تکریم ارباب‌رجوع و جلب رضایت‌مندی شهروندان تأکید کرد و خواستار تلاش و همکاری همه‌جانبه کارکنان برای ارتقای کیفیت خدمات و رفع موانع موجود در حوزه گمرکات استان شد.