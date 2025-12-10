استاندار خوزستان با تاکید بر اهمیت رفع موانع تولید در استان گفت: پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش تولید باید هرچه سریع‌تر و با اولویت‌بندی دقیق دنبال شود و بانک‌ها در این زمینه با جدیت بیشتری عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این جلسه مطرح شد موضوع مصوبات سفر رییس جمهور به استان بود که از موارد مهم موضوع ارائه تسهیلات به بخش تولید است.

وی با اشاره بر ضرورت تسریع و بهبود روند پرداخت تسهیلات ۱۱٫۵ همتی مصوب سفر ریاست‌جمهوری به استان گفت: تاکید ما بر این است که بررسی پرونده‌های متقاضیان این تسهیلات باید به‌صورت فشرده‌تر و با اولویت‌بندی بیشتر دنبال شود.

استاندار خوزستان همچنین خطاب به بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌هایی که تاکنون پرداخت مطلوبی نداشته‌اند، باید با جدیت بیشتری پیگیر این امر باشند و در صورت عدم واجدشرایط بودن برخی متقاضیان، به‌سرعت پرونده‌های جایگزین واجدین شرایط را بررسی و دنبال کنند.

وی هدف نهایی را پرداخت هرچه سریع‌تر این تسهیلات به متقاضیان دارای شرایط عنوان کرد و گفت: این پرداخت باید با نگاهی تسهیل‌گرانه و با اجتناب از سخت‌گیری‌های غیرضروری که موجب تعویق کار می‌شود، انجام پذیرد.

موالی زاده در ادامه از برگزاری جلسه‌ای جداگانه با مدیران بانک‌ها برای بحث در این موضوع خبر داد و اظهار داشت: موضوع تسهیل و رفع موانع تولید از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر به‌درستی پیگیری شود، با توجه به بستر‌های مناسب موجود در استان، می‌توان به افزایش کمی و کیفی تولید در زمینه‌های مختلف امیدوار بود.

وی ابراز امیدواری کرد که این روند با شتاب و کیفیت بهتر پیش رود و به بهبود شرایط تولید بینجامد.