مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در جلسه پرورش پاسخ با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: توسعه عدالت آموزشی و هنرستان‌های فنی و حرفه ای و کاردانش محور برنامه‌های آموزش و پرورش استان کرمان در دولت چهاردهم است.

محمدرضا فرحبخش با اشاره به روندهای اجتماعی و تأثیر شرایط اقتصادی بر آموزش گفت: روندها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۲ تاکنون نسبت دسترسی به آموزش از ۷۶ درصد به ۹۳ درصد رسیده است. این اعداد بیانگر تغییرات اجتماعی هستند که آموزش و پرورش به تنهایی قادر به حل آن‌ها نیست و بازگشت این روندها نیز زمان‌بر خواهد بود.

وی عدالت آموزشی را مهم‌ترین هدف آموزش و پرورش دانست و افزود: ما با تفاهم‌نامه‌ای که با شرکت‌های تولید محتوا منعقد کرده‌ایم، تلاش کرده‌ایم محتوای استاندارد کنکور را به صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم. این اقدام ارزش ریالی هزاران میلیارد تومانی دارد و گامی در جهت کاهش شکاف آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین به تغییر نگرش خانواده‌ها نسبت به رشته‌های تحصیلی اشاره کرد و گفت: سال‌ها خانواده‌ها فرزندان خود را به اجبار به سمت رشته‌های پزشکی و مهندسی سوق می‌دادند، اما امروز علاقه‌مندی به رشته‌های فنی و حرفه‌ای افزایش یافته است. ما نیز زیرساخت‌های لازم را برای توسعه هنرستان‌ها فراهم کرده‌ایم و میزان ورود دانش‌آموزان به این رشته‌ها از ۵۰ درصد به ۵۵ درصد رسیده است.

محمد رضا فرحبخش با بیان اینکه شاخص‌های آموزش و پرورش باید بر اساس عدد و رقم سنجیده شوند، اظهار داشت: میانگین نمرات امتحانات، سرانه فضای آموزشی و ورزشی و توسعه متوازن رشته‌های فنی و حرفه‌ای از جمله شاخص‌های ماست. در همین راستا، قراردادهایی به ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان با شرکت‌های صنعتی و معدنی منعقد کرده‌ایم تا سرانه فضای آموزشی استان ارتقا یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه پرورشی پرداخت و گفت: پرورش دانش‌آموزان تنها به درس اخلاق محدود نمی‌شود؛ بلکه باید به آسیب‌های اجتماعی، مسائل روانی و تقویت هویت ملی و مذهبی توجه شود. برنامه نماد نیز با هدف کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی در مدارس اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در پایان خطاب به دانشجویان فرهنگیان تأکید کرد: معلمی تنها یک شغل نیست، بلکه عشقی است که مسیر آینده جامعه را می‌سازد. مدیرکل می‌تواند جهت‌گیری‌ها را تعیین کند، اما اجرای واقعی این مسیر بر عهده معلمان است.