به گزارش خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما، محسن ذبیحی در نشست کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و مدیریت اوج بار که با محوریت برنامه‌ریزی و پیگیری اقدامات ضروری جهت عبور از اوج بار تابستان سال آینده برگزار شد، گفت: برای عبور مطمئن از دوره اوج بار تابستان آتی اقدام برای اصلاح داده‌ها، بهینه‌سازی فرآیند‌ها و ارتقای سامانه‌های کنترلی ضروری است.

وی افزود: بخشی از نارضایتی مردم ناشی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق به درصد کمی از مشترکین درباره برنامه خاموشی بود که ضرورت دارد داده‌های مرتبط با این بخش اصلاح و تدقیق شود.

ذبیحی با تأکید بر اینکه سه دوره قرائت پیش‌ِرو فرصتی طلایی برای صفر کردن خطاهاست، افزود: به‌روز‌رسانی شماره تماس مشترکان و مختصات دقیق جغرافیایی و ارتباط با فیدر‌های تغذیه کننده ضروری است تا بتوانیم در مدل‌های جدید مدیریت بار که مبتنی بر اطلاع‌رسانی دقیق و جلب مشارکت داوطلبانه مردم در کاهش میزان مصرف و پیشگیری از قطع برق است، موفق عمل کنیم.

وی یکی از اقدامات مهم سال آینده را جایگزین کردن بخشی از خاموشی‌ها با مشارکت مردمی دانست و گفت: اگر مشترکین روی یک فیدر، پس از دریافت پیامک در مواقع لزوم، ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند و این کاهش در شبکه مشاهده شود، اساساً نیازی به اعمال خاموشی نیست. اما لازمه این مدل، داده دقیق و ابزار ارتباطی معتبر و کارآمد است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین بر ضرورت توسعه تجهیزات کنترلی در پست‌ها و صنایع بزرگ تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد تعداد پست‌های کنترل‌پذیر تا قبل از آغاز اوج بار به هدف تعیین‌شده برسد.

ذبیحی درباره بخش کشاورزی نیز تأکید کرد: مدیریت مصرف در چاه‌های کشاورزی باید بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری و الزامات منابع آب تنظیم شود.

وی تأکید کرد: برای عبور موفق از تابستان آتی باید از امروز داده‌ها را دقیق کنیم، ابزار‌ها را تقویت کنیم، مشارکت مردم را افزایش دهیم و از اختیارات قانونی به‌موقع و به خوبی استفاده کنیم.