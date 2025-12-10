همایش قرآن، عترت و نماز ویژه دانش آموزان فریدنی در مدرسه آیت‌الله کاشانی شهر داران برگزار شد.

همایش قرآن، عترت و نماز در شهرستان فریدن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش فریدن گفت: برگزاری محافل قرآنی به توسعه دانش دینی و اخلاقی نسل جوان کمک می‌کند و در برنامه‌های آموزشی مدارس بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

سهراب خسروی بااشاره به لزوم فراهم نمودن فضا‌های مناسب برای آموزش‌های قرآنی در مدارس افزود: فعالیت‌های فرهنگی و دینی مکمل برنامه‌های آموزشی است و در این خصوص نماز‌های جماعت با مشارکت پرشور دانش آموزان در همه مدارس شهر و روستا‌های شهرستان برگزار می‌شود.

در این همایش از دانش آموزان رتبه‌های برتر استانی و کشوری در مسابقات قرآنی تجلیل شد.