فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد: دو متخلف شکار غیرمجاز کل وحشی در مناطق آزاد شهرستان اردکان دستگیر شدند و لاشه گوشت این گونه وحشی از آنها کشف و ضبط شد.

وی افزود: این عملیات موفق با همکاری جمعی از همیاران دوستدار محیط زیست و حیات وحش در ارتفاعات کوه‌های ساغند انجام شد.

خدارحمی تأکید کرد: حفاظت از سرمایه‌های ملی و تنوع زیستی استان یزد، خط قرمز ماست و سودجویی و تعرض به حیات وحش تحت هیچ شرایطی در مناطق تحت مدیریت ما تحمل نخواهد شد. وی افزود: این دستگیری در پی گزارش‌های مردمی مؤثر صورت پذیرفت که جای بسی تقدیر دارد و همکاری مردم شریف و دوستداران طبیعت، قوی‌ترین ابزار ما در پیشگیری از تخلفات است.

وی ادامه داد: پرونده متخلفان هم‌اکنون از طریق پاسگاه رباط پشت بادام و مراجع قضایی شهرستان اردکان در دست پیگیری است تا مراحل قانونی طی شده و اشد مجازات صادر گردد. یگان حفاظت محیط زیست استان یزد با هشدار به متخلفان، بر تشدید گشت‌زنی‌ها و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی برای حفظ گونه‌های در معرض خطر مانند کل وحشی تأکید دارد.