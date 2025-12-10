پخش زنده
با فرارسیدن زمستان و ادامه کاهش دما، کشمیر هند شاهد افت تدریجی و نگرانکننده کیفیت هواست؛ وضعیتی که کارشناسان محیطزیست و پزشکان آن را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی توصیف میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر، بهگفته کارشناسان، تداوم خشکی هوا، افزایش آلایندههای ناشی از ترافیک، سوزاندن سوختهای جامد و زباله و انتشار دود صنایع از مهمترین عوامل افزایش آلودگی در مناطق شهری بهویژه سرینگر است.
دکتر جاوید احمد بهات کارشناس مسائل بهداشتی در کشمیر گفت: افت کیفیت هوا اثر مستقیم بر سلامت مردم دارد. در بیمارستانها افزایش مراجعه بیمارانی را میبینیم که از سرفه، تنگی نفس، فشار قفسه سینه، سوزش چشم و تحریک گلو شکایت دارند.
بهگفته او، شمار بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی، بهویژه آسم در چند هفته اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته است. کیفیت پایین هوا بیماریهای زمینهای را تشدید کرده است و موجب بروز حملات تازه تنفسی میشود. کودکان، سالمندان و بیماران مبتلا به مشکلات مزمن قلبی یا ریوی آسیبپذیرترین گروهها هستند.
پزشکان هشدار میدهند پیامدها تنها به بیماریهای تنفسی محدود نمیشود. یک متخصص قلب در سرینگر گفت قرار گرفتن طولانیمدت در معرض هوای آلوده، خطر سکته قلبی، فشار خون بالا، آریتمی قلبی و سکته مغزی را افزایش میدهد.
تحقیقات همچنین ارتباط آلودگی هوا را با خستگی، سردرد، کاهش ایمنی بدن، اضطراب و بههمریختگی چرخه خواب نشان میدهد.
مسئولان محیطزیست ترکیبی از عوامل را علت وخیمتر شدن کیفیت هوا میدانند: نبود بارندگی، افزایش حجم ترافیک و دود خودروها، سوزاندن زباله و پلاستیک، استفاده از بخاریهای زغالی و چوبی، و گردوغبار ناشی از پروژههای ساختمانی.
یک مقام رسمی گفت دره کشمیر نیازمند نظارت سختگیرانهتر و برنامهریزی بلندمدت است. او افزود: «بدون مدیریت شهری پایدار و کاهش انتشار آلایندهها، هر زمستان با هوای بدتر روبهرو خواهیم شد.»
توصیه های پزشکی برای کاهش آسیب
پزشکان از مردم خواستهاند برای کاهش تماس با هوای آلوده و پیشگیری از مشکلات سلامت، از حضور طولانیمدت در فضای باز بهویژه صبح و عصر خودداری کنند، پنجرهها را در روزهای مهآلود بسته نگه دارند، هنگام خروج از منزل از ماسکهای N ۹۵ یا KN ۹۵ استفاده کنند، آب فراوان بنوشند، و در صورت امکان از دستگاه تصفیه هوا در خانه بهویژه برای بیماران آسمی، قلبی یا ریوی استفاده کنند.
آنان همچنین توصیه کردند از سوزاندن زباله یا سوختهای جامد خودداری شود و اتاقها در ساعات بعدازظهر که آلودگی کمتر است تهویه شوند. پزشکان تأکید کردند که رسیدگی ویژه به گروههای آسیبپذیر باید در اولویت باشد.
فعالان محیطزیست و کارشناسان سلامت از دولت خواستهاند پایش آلودگی هوا را تشدید کند، گردوغبار ناشی از ساختوساز را مهار کند، استفاده از سامانههای گرمایشی پاکتر را ترویج دهد و پوشش گیاهی را افزایش دهد تا روند نگرانکننده فعلی متوقف شود.