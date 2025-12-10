به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همایش توانمندسازی معلولان و توان‌یابان با حضور جمعی از مسئولان خیران مددجویان و خانواده‌های آنان با هدف شنیدن دغدغه‌ها، تقویت هم‌افزایی و ارتقای سطح توانمندسازی افراد دارای معلولیت برگزار شد.

سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان شمالی با اشاره به ضرورت توانمندسازی معلولان، بر اجرای کامل سهمیه قانونی استخدام معلولان دردستگاه‌ها تأکید کرد و خواستار تسریع در مناسب‌سازی معابر، خیابان‌ها و ادارات برای تسهیل رفت وآمد آنان شد.

شرکت‌کنندگان این همایش شامل توان یابان مادرزادی، افرادی که در جریان خدمت‌رسانی معلول شده‌اند، و مددجویانی بودند که در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی توانایی افتخارآفرینی کردند.

بلوریان مدیرعامل جامعه خیرین دارای معلولیت استان هم از خریداری چهل ویلچر برقی با همت خیران برای توان یابان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در حمایت از استقلال و تحرک آنان عنوان کرد.