پخش زنده
امروز: -
در همایش افراد دارای معلولیت از خیران و فعالان حوزه حمایت از معلولان در خراسان شمالی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همایش توانمندسازی معلولان و توانیابان با حضور جمعی از مسئولان خیران مددجویان و خانوادههای آنان با هدف شنیدن دغدغهها، تقویت همافزایی و ارتقای سطح توانمندسازی افراد دارای معلولیت برگزار شد.
سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان شمالی با اشاره به ضرورت توانمندسازی معلولان، بر اجرای کامل سهمیه قانونی استخدام معلولان دردستگاهها تأکید کرد و خواستار تسریع در مناسبسازی معابر، خیابانها و ادارات برای تسهیل رفت وآمد آنان شد.
شرکتکنندگان این همایش شامل توان یابان مادرزادی، افرادی که در جریان خدمترسانی معلول شدهاند، و مددجویانی بودند که در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی توانایی افتخارآفرینی کردند.
بلوریان مدیرعامل جامعه خیرین دارای معلولیت استان هم از خریداری چهل ویلچر برقی با همت خیران برای توان یابان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در حمایت از استقلال و تحرک آنان عنوان کرد.