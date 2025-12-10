پخش زنده
رییس راهداری هراز با اعلام بارش برف در این محور از رانندگان خواست از تردد غیرضروری پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روانگرد رییس راهداری محور هراز اعلام کرد: از ساعاتی پیش محور هراز شاهد بارش برف است و نیروهای راهداری به همراه پلیس راه در حال تلاش برای پاکسازی و ایمنسازی این مسیر هستند.
وی از رانندگان خواست تا از تردد غیرضروری در این محور پرهیز کنند و در صورت لزوم سفر، حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه خود داشته باشند.
رییس راهداری هراز تأکید کرد: با توجه به پیشبینی ادامه بارش برف، احتمال افزایش لغزندگی جاده و کاهش دید وجود دارد و رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی ایمن ضروری است.
همچنین به مسافران توصیه شد پیش از آغاز سفر، وضعیت جوی و ترافیکی محور هراز را از طریق سامانههای اطلاعرسانی راهداری و پلیس راه بررسی کنند.
این وضعیت در حالی است که بر اساس اعلام هواشناسی، بارش برف و باران در ارتفاعات مازندران تا فردا ادامه خواهد داشت.