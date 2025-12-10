پخش زنده
امروز: -
برنامه جامع حفاظت از مراتع شهرستان انار در راستای افزایش سطح آگاهی بهرهبرداران منابع طبیعی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در راستای افزایش سطح آگاهی بهرهبرداران منابع طبیعی و ارتقای توان عملی آنان در مقابله با حریقهای احتمالی در عرصههای منابع طبیعی کلاس آموزشی ویژه مرتعداران و بهرهبرداران منابع طبیعی برگزار شد.
در این برنامه، کارشناسان اداره منابع طبیعی و مأموران آتشنشانی ضمن تبیین راهکارهای پیشگیری از وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی، آموزشهای تئوری و عملی مرتبط با نحوه مدیریت و کنترل حریق را ارائه نمودند.
پس از برگزاری کلاس آموزشی، مانور اطفای حریق با مشارکت فعال مرتعداران، مأموران آتشنشانی، اعضای جمعیت هلالاحمر و نیروهای اورژانس شهرستان در محوطه اداره منابع طبیعی اجرا شد. این مانور با هدف ارزیابی آمادگی نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی و تمرین هماهنگی میان آنان برای کنترل سریع و مؤثر آتشسوزی در مراتع انجام گرفت.
علی نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انار در این خصوص گفت:افزایش آگاهی مرتعداران بهعنوان خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی، نقش تعیینکنندهای در کاهش خسارات ناشی از حریقهای احتمالی دارد. این برنامهها، گامی مؤثر در جهت صیانت از جنگلها و مراتع و تضمین پایداری منابع طبیعی محسوب میشود.
این برنامه آموزشی و مانور میدانی، بخشی از طرحهای مستمر اداره منابع طبیعی شهرستان انار برای پیشگیری از بروز حریق، مشارکت مردمی در حفظ و احیاء منابع طبیعی به شمار میرود.