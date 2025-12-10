به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در راستای افزایش سطح آگاهی بهره‌برداران منابع طبیعی و ارتقای توان عملی آنان در مقابله با حریق‌های احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی کلاس آموزشی ویژه مرتعداران و بهره‌برداران منابع طبیعی برگزار شد.



در این برنامه، کارشناسان اداره منابع طبیعی و مأموران آتش‌نشانی ضمن تبیین راهکار‌های پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، آموزش‌های تئوری و عملی مرتبط با نحوه مدیریت و کنترل حریق را ارائه نمودند.



پس از برگزاری کلاس آموزشی، مانور اطفای حریق با مشارکت فعال مرتعداران، مأموران آتش‌نشانی، اعضای جمعیت هلال‌احمر و نیرو‌های اورژانس شهرستان در محوطه اداره منابع طبیعی اجرا شد. این مانور با هدف ارزیابی آمادگی نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی و تمرین هماهنگی میان آنان برای کنترل سریع و مؤثر آتش‌سوزی در مراتع انجام گرفت.



علی نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انار در این خصوص گفت:افزایش آگاهی مرتعداران به‌عنوان خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات ناشی از حریق‌های احتمالی دارد. این برنامه‌ها، گامی مؤثر در جهت صیانت از جنگل‌ها و مراتع و تضمین پایداری منابع طبیعی محسوب می‌شود.



این برنامه آموزشی و مانور میدانی، بخشی از طرح‌های مستمر اداره منابع طبیعی شهرستان انار برای پیشگیری از بروز حریق، مشارکت مردمی در حفظ و احیاء منابع طبیعی به شمار می‌رود.