رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از سرمایه گذاری حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در طرح جاسک تا گواتر خبر داد و گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها، نویدبخش ایجاد حدود ۱۰۰۰ فرصت شغلی جدید در منطقه است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ آقای فرشاد مقیمی در نشستی با نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور؛ گفت: سواحل جاسک تا گواتر فرصتی بی‌نظیر برای پیوند دادن تولید، صادرات و اشتغال پایدار در جنوب‌شرق ایران است. این منطقه باید به یک قطب مهم تولیدی، بندری و شیلاتی در کشور تبدیل شود و ایدرو با نگاهی صنعتی و متوازن، تحقق این هدف را دنبال می‌کند.

مقیمی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۴۵۶ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های صنعتی، شیلاتی و تولیدی در این محور تخصیص یافته که ارزش روز آن معادل ۵۵۹۷۴ میلیارد ریال است. این سرمایه‌گذاری‌ها، نویدبخش ایجاد حدود ۱۰۰۰ فرصت شغلی جدید در منطقه است.

وی تعداد طرح‌های بهره برداری رسیده و در حال اجرا را ۲۹ طرح عنوان و خاطر نشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۳، مبلغ ۲۱۴۸ میلیارد ریال اعتبار به صورت یارانه سود تسهیلات به این طرح‌ها اختصاص یافته است.

معاون وزیر صمت با اشاره به چالش‌های محیطی و زیرساختی موجود در منطقه، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسریع در تأمین انرژی پایدار و تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی را از جمله برنامه‌های ایدرو در مسیر توسعه جاسک تا گواتر عنوان کرد.

ضرورت حمایت‌ دولت برای تکمیل زیر ساخت‌های مورد نیاز منطقه



آقای علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز در این نشست با تأکید بر مأموریت دولت در بازآفرینی توسعه در جنوب‌شرقی کشور، گفت: جاسک تا گواتر دیگر صرفاً یک نقشه جغرافیایی نیست؛ بلکه باید به عنوان محور تحول ملی و کانون تلاقی تولید، تجارت، انرژی و شیلات دیده شود.

وی بر ضرورت استمرار حمایت‌های زیرساختی دولت و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای تکمیل زیر ساخت‌های مورد نیاز منطقه تأکید کرد.

براساس این گزارش؛ طرح ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک تا گواتر بر اساس برنامه ششم توسعه کشور تعریف شده و بر این مبنا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان مجری این طرح و با هدف ایجاد اشتغال پایدار و مولد، رونق و ارتقا سطح اقتصادی و ایجاد ارزش‌افزوده بر مبنای ظرفیت‌ها و مزایای موجود در منطقه از طریق کاهش هزینه سرمایه‌گذاری با تخصیص یارانه سود تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه صنعتی اقدام می‌کند.