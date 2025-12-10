مدیریت امور شیلات و آبزیان خراسان رضوی گفت: ۱۲ مرکز فعال پرورش ماهیان خاویاری در استان برای دستیابی به هدف نهایی تولید ۳۰۰ کیلوگرم خاویار تا پایان سال تلاش میکنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

محسن برخوردار گفت: این فعالیت مستمر زمینه اشتغال ۱۸ نفر از نیروهای متخصص را در استان فراهم کرده است.

وی گفت: انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۷ تن گوشت ماهی خاویاری و ۱۵۵ کیلوگرم خاویار دیگر استحصال شود که در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها، مجموع تولیدات استان تا پایان سال به ۹۷ تن گوشت ماهیان خاویاری و ۳۰۰ کیلوگرم خاویار خواهد رسید.