هشدار کاهش ذخایر خون در مازندران
مدیرکل انتقال خون مازندران با هشدار نسبت به کاهش ذخایر خونی در استان از مردم خواست برای کمک به بیماران نیازمند به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،
دکتر محمدی فیروزجایی مدیرکل انتقال خون مازندران، با ابراز نگرانی از کاهش ذخایر خونی در استان گفت: شرایط فصلی، سرمای شدید هوا و شیوع آنفولانزا موجب افت جدی ذخایر خون در سطح کشور و بهویژه مازندران شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر مردم در پایگاههای انتقال خون افزود: در حال حاضر همه گروههای خونی مورد نیاز است و انتظار میرود هماستانیهای نوعدوست با مشارکت فعال خود، بیماران نیازمند را یاری کنند.
مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به بیماران نیازمند به خون گفت: بیماران تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی، سرطانی، مادران باردار و بیماران نیازمند جراحی، مصرفکنندگان دائمی خون هستند و نباید در این شرایط بحرانی فراموش شوند.
وی در پایان تأکید کرد: اهدای خون یک وظیفه انسانی و اجتماعی است و تنها با مشارکت همه اقشار جامعه میتوان چرخه امید و زندگی را برای بیماران نیازمند ادامه داد.