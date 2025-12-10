پخش زنده
باشگاه دانشپژوهان جوان از تمدید مهلت نامنویسی آزمونهای مرحله اول المپیادهای علمی دانشآموزی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان گفت: با توجه به درخواستهای مکرر دانشآموزان و مدارس، نامنویسی برای شرکت در آزمونهای مرحله اول المپیادهای علمی دانشآموزی سال جاری، تمدید شد.
وی با بیان اینکه طبق زمانبندی اولیه، نامنویسی ۱۸ آذر به پایان میرسید، افزود: داوطلبان میتوانند تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر با مراجعه به سامانه ثبتنام المپیادهای علمی به نشانی My.medu.ir، نامنویسی کنند.
آزمونهای مرحله اول المپیادهای علمی دانشآموزی کشور در ۱۴ رشته از پنجم تا دوازدهم بهمن امسال، برگزار میشود.