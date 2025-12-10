پخش زنده
دانشآموزان اصفهان در جشنواره جوان خوارزمی با کسب رتبههای برتر ملی خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان با اشاره به موفقیت ارزشمند دانشآموزان استان در کسب رتبههای برتر در مرحله نهایی بیستوهفتمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: نتایج بهدستآمده بیانگر ظرفیتهای بالای علمی و پژوهشی مدارس استان و حاصل برنامهریزی و تلاش مجموعه تعلیموتربیت در توسعه مهارتهای پژوهشی است.
حامد عجبی همچنین با تشریح دستاوردهای کسبشده این دانشآموزان افزود: در رشته سلولهای بنیادی زیستفناوری، نگار پیوسته از دبیرستان دخترانه فرزانگان امین۲ ناحیه پنج اصفهان با طرح «مقایسه، ساخت و ارزیابی امولژلهای حاوی عصاره فلوس و اکیوم زرد برای دارورسانی موضعی در بهبود زخم سوختگی درجه دو» رتبه دوم کشور را کسب کرد.
وی گفت: همچنین در رشته شیمی، ریحانه جندقیان و زهرا سلمانی از دبیرستان استعدادهای درخشان آرانوبیدگل با طرح «سنتز حلال رنگ ارگانیک بر پایه شیمی سبز؛ جایگزین حلال رنگهای شیمیایی» عنوان سوم کشور را به خود اختصاص دادند.
عجبی با اشاره به موفقیتهای بخش شایسته تقدیر جشنواره تاکید کرد: در رشته مکاترونیک، امیرمهدی براتیسده و مهدی ابوطالبی از هنرستان صنعت زرینشهر با طرح «لباس کار هوشمند» و در رشته درمان بیماری آرتروز، عسل ابراهیمی از دبیرستان فناوری نانو ناحیه پنج با طرح «نانوژل» موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر شدند.
وی با تأکید بر اهمیت جشنواره جوان خوارزمی در زیستبوم پژوهش دانشآموزی کشور ادامه داد: این جشنواره بستری ملی برای شناسایی استعدادهای پژوهشی و هدایت آنان به سمت حل مسائل واقعی جامعه است و لازم است با برنامهریزی هدفمند، ایجاد انگیزه در دانشآموزان پایه نهم تا دوازدهم و تقویت توانمندی دبیران، پژوهشسراها و مدیران مدارس، مشارکت استان در این رویداد علمی بیش از گذشته توسعه یابد.