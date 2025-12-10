به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس تیم فولاد خوزستان از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای مس به مصاف تیم مس رفسنجان می‌رود.

این بازی در حالی به قضاوت امیر ایار برگزار می‌شود که فولاد خوزستان با ۱۲ امتیاز در رده چهاردهم و مس رفسنجان با ۷ امتیاز در رده ۱۶ جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال قرار دارند.

دیروز نیز تیم استقلال خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان با نتیجه یک بر صفر برابر میهمان خود خیبر خرم آباد شکست خورد.