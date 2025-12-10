پخش زنده
گزارشهای جدید از وضعیت امنیتی کراچی نشان میدهد این شهر در یازده ماه گذشته با افزایشی نگران کننده در جرائم خیابانی روبهرو بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «آج نیوز»، بر اساس دادههای منتشرشده، ۸۰ نفر در جریان مقاومت در برابر سرقت جان خود را از دست دادهاند؛ رقمی که شدت خشونت در حوادث خیابانی را برجسته میکند.
همچنین در این دوره ۳۵ هزار و ۷۴۹ موتورسیکلت به سرقت رفته و ۶ هزار و ۷۸ موتورسیکلت با تهدید اسلحه ربوده شده است؛ سرقت تلفن همراه نیز همچنان یکی از شایعترین جرائم شهری بوده و ۱۶ هزار و ۲۷۸ نفر موبایل خود را از دست دادهاند.
در حوزه خودرو، وضعیت همچنان نگرانکننده است: یکهزار و ۷۲۸ خودرو دزدیده شده و ۲۸۴ خودرو نیز با استفاده از تهدید مسلحانه زورگیری شده است.
طی همین مدت ۸۹ مورد اخاذی و ۱۳ پرونده آدمربایی برای دریافت فدیه به ثبت رسیده است. در مجموع وقایع جنایی منجر به قتل ۵۲۸ نفر شده که از این میان، ۸۰ نفر قربانی مقاومت در برابر سرقت بودهاند.
این آمار تنها بخش ثبت شده جرائم را نشان میدهد؛ در حالیکه شمار زیادی از شهروندان بویژه در موارد سرقت تلفن همراه، اساساً شکایت رسمی ثبت نمیکنند. همین موضوع احتمال میدهد که رقم واقعی جرائم بهمراتب بالاتر از آمار اعلام شده باشد.
نکتهٔ قابل توجه اینکه تمام این موارد در حالی رخ داده است که استقرار نیروهای رنجر ارتش برای تأمین امنیت شهری در سال گذشته تمدید شده بود؛ موضوعی که پرسشها درباره کارآمدی اقدامات امنیتی و آینده کنترل جرائم در کراچی را افزایش داده است.