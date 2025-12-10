\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc\u060c \u06af\u0646\u062f\u0645 \u06a9\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u061b \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u06cc \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0686\u06cc\u0632 \u062f\u0648\u0631\u0631\u06cc\u062e\u062a\u0646\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n