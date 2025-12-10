به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی فلاحی، قربان نجفی و سودابه بیضایی از جمله بازیگران این مجموعه به کارگردانی حسن وارسته هستند.

ربات‌های سخنگو شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از شبکه نهال پخش می‌شود.

این مجموعه درباره ربات‌های ماجراجویی است که به پرسش‌های بچه‌ها پاسخ میدهند.

شبکه مستند شباهت حیوانات را امروز ساعت ۱۴ پخش می‌کند.

بررسی زندگی پیچیده‌ حیوانات در طبیعت موضوع این مستند است.

شکستن حد و مرز‌ها: دانش سیاره ما؛ ۲۱ آذر ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه با کیفیت فور کی از شبکه فراتر پخش می‌شود.

پدیده گرمایش زمین و پیامد‌های جبران ناپذیر آن و راه حل‌های علمی برای برون رفت بشر از این بحران در این فیلم بررسی می‌شود.