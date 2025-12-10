بیست و ششمین دوره رویداد ملی«تا ثریا» با محوریت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی از سراسر کشور، صبح امروز در ساری آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این رویداد ملی به همت هلدینگ پیشگامان توسعه فرآیند دانش، مرکز کارآفرینی پارک علم‌وفناوری شریف و با همکاری پارک علم‌وفناوری مازندران برگزار می‌شود و میزبان تیم‌های نوآور و فعالان اقتصادی از سراسر کشور است.

در این دوره، استارتاپ‌ها دستاوردهای خود را در حوزه‌های مختلف صنایع تبدیلی کشاورزی شامل فناوری‌های نوین فرآوری، بسته‌بندی، افزایش ماندگاری مواد غذایی، هوشمندسازی زنجیره ارزش و تبدیل ضایعات به محصولات باارزش ارائه می‌کنند.

هیئت داوران تخصصی طرح‌های ارائه‌شده را بررسی خواهند کرد و برترین‌های این دوره معرفی می‌شوند.

سرمایه‌گذاران و نهادهای حمایتی نیز با حضور در رویداد، فرصت‌های همکاری و حمایت مالی از طرح‌های برگزیده را ارزیابی می‌کنند.

این رویداد که از ساعت ۹ صبح امروز در اتاق بازرگانی ساری آغاز شده، تا پایان روز ادامه خواهد داشت.