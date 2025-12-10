مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، با تأکید بر جذب نخبگان و بهره‌گیری از پژوهش و فناوری، این رویکرد را کلید حل چالش‌های آبی استان یزد و ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محجوبی در نشستی با حضور رئیس بنیاد نخبگان و جمعی از نخبگان استان یزد، اعلام کرد: اداره کشور بر پایه نیروی انسانی نخبه، زمان، هزینه و کیفیت را بهینه می‌کند و حضور نخبگان، سازمان‌ها را به سمت یادگیری و حل مسئله سوق می‌دهد.

محجوبی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی یزد – با کسری مخزنی ۲۴۰ میلیون مترمکعبی، وابستگی شدید به منابع زیرزمینی و بارش یک‌سوم میانگین کشور – تأکید کرد: بر اساس رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، آب مهم‌ترین مسئله استان یزد است و حل آن نیازمند اجماع، سرمایه‌گذاری و ورود فناوری‌های نوین با هزینه کمتر و کارایی بالاتر است. وی افزود: اولویت‌های ده‌گانه پژوهشی شرکت شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، از جمله مدیریت منابع زیرزمینی و تغذیه مصنوعی، مجوز حمایت دریافت کرده و آماده دریافت پروپوزال از دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنیاد ملی نخبگان است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد از حمایت‌های مالی بدون سقف ریالی برای طرح‌های پژوهشی خبر داد و گفت: پس از تأیید استانی یا ملی، اعتبار تأمین می‌شود؛ همچنین برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تا ۳۰ میلیون تومان و دکترا تا ۷۰ میلیون تومان حمایت می‌کنیم. محجوبی خطاب به نخبگان خاطرنشان کرد: انتظار داریم طرح‌ها در چارچوب این اولویت‌ها تعریف شوند و شرکت از پروژه‌های مشترک با بنیاد نخبگان و دانشگاه‌ها استقبال کرده و تا حد امکان حمایت خواهد کرد.

وی در پایان، هم‌افزایی دانش، فناوری و نیروی انسانی نخبه را ضروری برای مدیریت آینده آب استان یزد دانست و تأکید کرد: شرکت آب منطقه‌ای یزد آماده همکاری گسترده در این مسیر است تا با توانمندسازی دولت، چالش‌های آبی را به فرصت‌های توسعه تبدیل کنیم. این نشست، گامی مؤثر در جهت سیاست‌های جذب نخبگان برای رفع مشکلات ملی و استانی به شمار می‌رود.