به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور توزیع برق شوشتر گفت: با تلاش همکاران واحد مهندسی و در راستای ارتقای ایمنی شبکه و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و همچنین جلوگیری از خطر احتمالی سقوط پایه‌های فرسوده در محل روستای زباری تعداد ۴۰ اصله پایه تعویض و همین تعداد پایه بتنی جایگزین و نصب شد.

‌علی حاجی پور در ادامه افزود: با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش ضریب اطمینان شبکه، شرایط برای تأمین برق پایدار و مطمئن‌تر برای اهالی روستا فراهم شد.برنامه‌های مستمر نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های شبکه توزیع برق در مناطق مختلف روستایی شهرستان با همت همکاران در دستور کار قرار گرفته و با اولویت بندی ادامه دارد.