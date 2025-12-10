پخش زنده
۴۰ اصله پایهی بتنی در روستای زباری شهرستان شوشتر نصب و راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور توزیع برق شوشتر گفت: با تلاش همکاران واحد مهندسی و در راستای ارتقای ایمنی شبکه و بهبود کیفیت خدماترسانی و همچنین جلوگیری از خطر احتمالی سقوط پایههای فرسوده در محل روستای زباری تعداد ۴۰ اصله پایه تعویض و همین تعداد پایه بتنی جایگزین و نصب شد.
علی حاجی پور در ادامه افزود: با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش ضریب اطمینان شبکه، شرایط برای تأمین برق پایدار و مطمئنتر برای اهالی روستا فراهم شد.برنامههای مستمر نوسازی و بهسازی زیرساختهای شبکه توزیع برق در مناطق مختلف روستایی شهرستان با همت همکاران در دستور کار قرار گرفته و با اولویت بندی ادامه دارد.