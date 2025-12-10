پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه سه شهرداری یزد: عملیات عمرانی بلوار دکتر اسلامی ندوشن که در سال ۱۴۰۲ متوقف شده بود، مجدداً شروع شده است و امیدواریم بتوانیم این بلوار را تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسانیم.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، حامد شیشه بری با اعلام این خبر گفت: بلوار دکتر اسلامی ندوشن به طول یک هزار و ۶۰۰ متر در دو باند ۱۳ متری حدفاصل بلوار دفاع مقدس و بلوار شهید قندی در حال احداث است که اجرای کامل آن نقش به سزایی در مدیریت و کاهش ترافیک در این دو بلوار و چهارراههای ریاضی و جانباز خواهد داشت.
شیشه بری با بیان این که این پروژه تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، ادامه داد: از دیگر اهداف اجرای این پروژه میتوان به تسهیل در تردد ساکنین محلات مهرآوران، فراز، فجر فرهنگیان و فازهای یک تا سه شهرک طوبی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در احداث این بلوار، موضوع دفع آبهای سطحی را دقت زیادی دنبال کردیم، گفت: در کنار سایر عملیات عمرانی نظیر جدولگذاری و آسفالت، یکی از مباحثی که در اولویت کارهای اجرایی در این بلوار بود، بحث اجرای صحیح و کارآمد سیستم دفع آبهای سطحی بود تا در هنگام بارندگی، شاهد کمترین مشکل در این زمینه باشیم.
مدیر منطقه سه شهرداری یزد، هزینه اجرای این فاز را در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال و در مجموع تمامی فازها ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این مرحله اقدمات عمرانی شامل ١٠٠٠ متر جدولگذاری، ۳٢٠٠ متر مربع زیرسازی باند شرقی،١٩٠٠ متر طول اجرای دفع آبهای سطحی، اجرای روشنایی (نصب پایه چراغ)، رنگ آمیزی سنگ جداول و ترافیکی و در نهایت ١۶٠٠٠ متر مربع آسفالت باند شرقی انجام خواهد شد.
مدیر منطقه سه شهرداری یزد در پایان اظهار امیدواری کرد که انشاالله بتوانیم با اقداماتی که توسط شهرداری انجام میشود، گامی در راستای جلب رضایت شهروندان دارالعباده برداریم.