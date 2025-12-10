پخش زنده
عملیات برداشت غیرمجاز شن و ماسه از اراضی ملی در منطقه بالادست یزدانشهر با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان در اقدامی بهموقع، عملیات برداشت غیرمجاز شن و ماسه از اراضی ملی در منطقه بالادست یزدانشهر با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی متوقف شد. این اقدام بار دیگر بر اهمیت حیاتی حفاظت از بستر رودخانهها و اراضی ملی در برابر تخریبهای خاموش تأکید میکند.
مصطفی میرزایی، فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی زرند، در تشریح این اقدام اظهار داشت: حسب گزارشات مردمی واصله و طی گشت و پایشهای صورت گرفته مامورین پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی به یک مورد برداشت غیرمجاز شن در منطقه یزانشهر برخورد نموده و از ادامه فعالیت بدون مجوز بهره برداران جلوگیری به عمل آمد.
فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی زرند گفت: برداشت بیرویه شن و ماسه از اراضی ملی، رودخانهها و حریم آنها یک فاجعه زیستمحیطی با پیامدهای بلندمدت است که باعث فرسایش شدید خاک، به خطر افتادن منابع آب زیرزمینی، نابودی زیستگاهها، سیلخیزی و تخریب زیرساختها خواهد شد.
میرزائی تأکید کرد: اراضی ملی، انفال عمومی و متعلق به همه است. ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی به عنوان ضابطین قضایی، طبق قانون موظف به مقابله با هرگونه تجاوز، تصرف یا برداشت غیرمجاز هستند.