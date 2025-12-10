پخش زنده
در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با وزیر صنایع بلاروس، بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه کشاورزی، جنگل، دامپزشکی و قرنطینه نباتی و دامی تاکید و برای تولید مشترک ماشینآلات کشاورزی و کود پتاسه توافق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل ازروابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهادکشاورزی ایران و وزیر صنایع بلاروس بر تامین بخشی از نیازهای غذایی بلاروس توسط ایران و در مقابل، واردات مواد اولیه کشاورزی مورد نیاز ایران از بلاروس توافق کردند.
غلامرضا نوری قزلجه و آندری کوزنتسوف این توافقات را گامی عملی در جهت توسعه همکاریهای دوجانبه و بهرهگیری از ظرفیتهای مکمل دو کشور در راستای منافع متقابل ارزیابی کردند.
همچنین، ایران آمادگی خود را برای ترانزیت محصولات کشاورزی بلاروس به سایر کشورها اعلام کرد.
یکی از مهمترین دستاوردهای این دیدار، توافق برای تولید مشترک کود پتاسه در ایران بود. بر اساس این توافق، بخشی از کود پتاسیم از بلاروس وارد شده و فرآوری بخشی از زنجیره تولید آن در داخل کشور انجام خواهد شد.
همچنین، با توجه به توانمندیهای صنعتی بلاروس، توافق شد تا تامین و تولید مشترک ماشینآلات سنگین کشاورزی از جمله تراکتورها، کمباینها، کامیونها و کشندههای فوقسنگین با همکاری شرکتهای ایرانی مانند تراکتورسازی ایران پیگیری شود.
انتظار میرود این همکاریها به تقویت امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی در هر دو کشور کمک کند.