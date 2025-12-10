اداره کل هواشناسی استان برای امروز و فردا نوزدهم و بیستم آذر هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این اداره کل در اطلاعیه خود آورده است:

توصیف سامانه: فعالیت متناوب سامانه بارشی

زمان شروع: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

زمان پایان: اواخر وقت پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۰

نوع مخاطره: اثرات ناشی از بارش باران، مه آلودگی و در ارتفاعات بارش برف

منطقه اثر:

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۹: همه مناطق استان

پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۰: همه مناطق استان قم

روز‌های دوشنبه و سه شنبه هم اداره کل هواشناسی هشدار زرد صادر کرده بود.