اداره کل هواشناسی استان برای امروز و فردا نوزدهم و بیستم آذر هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این اداره کل در اطلاعیه خود آورده است:
توصیف سامانه: فعالیت متناوب سامانه بارشی
زمان شروع: دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
زمان پایان: اواخر وقت پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
نوع مخاطره: اثرات ناشی از بارش باران، مه آلودگی و در ارتفاعات بارش برف
منطقه اثر:
چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۹: همه مناطق استان
پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۲۰: همه مناطق استان قم
روزهای دوشنبه و سه شنبه هم اداره کل هواشناسی هشدار زرد صادر کرده بود.