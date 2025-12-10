پخش زنده
۱۲ نفر از معتادان متجاهر زن، شناسایی، جمعآوری و برای درمان به کمپ ماده ۱۶ کرمان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در راستای اجرای مصوبات نشست شورای سلامت شهرستان زرند، ۱۲ نفر از معتادان متجاهر زن که طی ماههای اخیر به یکی از دغدغههای جدی در حوزه سلامت و امنیت اجتماعی تبدیل شده بودند، شناسایی، جمعآوری و برای درمان به کمپ ماده ۱۶ کرمان منتقل شدند.
براساس این گزارش، ساماندهی معتادان متجاهر و بهویژه پذیرش زنان معتاد متجاهر یکی از محورهای اصلی نشست مشترک مسئولان استانی و شهرستانی بود و در نهایت با پیگیریهای قضایی، این موضوع عملیاتی شد.
رضا یعقوبی، دادستان عمومی و انقلاب زرند با اعلام این خبر اظهار کرد: ساماندهی معتادان متجاهر از مطالبات جدی مردم است و دستگاه قضایی این موضوع را با اولویت دنبال میکند. با وجود توقف اولیه در پذیرش زنان متجاهر در مرکز ماده ۱۶ کرمان، با پیگیریهای قضایی و اداری و مساعدت مسئولان قضایی مرکز استان، نهایتاً جمعآوری و اعزام این افراد توسط نیروی انتظامی انجام شد.
دادستان زرند با اشاره به لزوم سالمسازی محیط شهری افزود: ۱۲ نفر از معتادان متجاهر زن که حضورشان تهدیداتی در حوزه سلامت و امنیت اجتماعی ایجاد کرده بود، شناسایی و به مرکز درمانی منتقل شدند. این اقدام در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن آرامش به محیط شهری صورت گرفته است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای استانی و شهرستانی تصریح کرد: همافزایی واقعی میان دستگاهها میتواند چهره شهر را از آسیبهایی مانند اعتیاد، مصرف علنی مواد، تکدیگری و کارتنخوابی پاک کند. امیدواریم با تعامل شکلگرفته، این روند در آینده نیز استمرار یابد.
یعقوبی همچنین با اشاره به برنامههای آینده بیان کرد: با بهرهبرداری از کمپ ماده ۱۶ زرند در آینده نزدیک، امکان درمان و ساماندهی معتادان متجاهر مرد نیز در داخل شهرستان فراهم میشود و این مسأله تحولی مهم در مدیریت آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
این مقام قضایی نقش مردم را در استمرار پاکسازی چهره شهر مهم دانست و گفت: دستگاه قضایی از مشارکت مردم، خیرین و سمنها برای ساماندهی معتادان متجاهر حمایت کامل میکند. هر اقدامی که به درمان، بازگشت به زندگی و حفظ کرامت انسانی این افراد منجر شود، ارزشمند و ماندگار است.
دادستان زرند در پایان هشدار داد: کمکهای دلسوزانه، اما بدون برنامه در سطح خیابان، زمینه سوءاستفاده و گسترش تکدیگری را فراهم میکند. لازم است خیرات و نذورات از مسیر درست هدایت شود تا نتیجهای واقعی و پایدار برای جامعه و این افراد به همراه داشته باشد.