به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، درراستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین اداره‌کل زندان‌های کرمانشاه و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با هدف توانمندسازی و اشتغال‌زایی پایدار برای مددجویان، ۳۵ نفر از زندانیان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی، گواهی پایان دوره خود را دریافت کردند.

به‌گزارش میراث‌آریا، امین کوگانی امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه گفت: در سال جاری و در پی اجرای طرح آموزش رایگان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در مراکز مختلف، ۳۵ نفر از زندانیان در کارگاه‌های آموزشی مستقر در زندان مرکزی کرمانشاه شرکت کردند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: این دوره‌ها با همکاری دو معاونت صنایع‌دستی و امور زندان‌ها برگزار شد و هنرجویان پس از طی دوره‌های تخصصی، موفق به کسب مدرک پایان دوره از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شدند.

او ادامه داد: مراسم اهدای گواهی‌نامه‌ها روز دوشنبه ۱۷ آذرماه با حضور معاون امور زندان‌ها، معاون صنایع‌دستی و جمعی از کارشناسان دو دستگاه برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در خاتمه بر اهمیت توانمندسازی زندانیان از طریق آموزش‌های مهارتی و نقش مؤثر صنایع‌دستی در بازگشت آنان به جامعه تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند در توانمندسازی زندانیان مؤثر باشد و آنان بتوانند پس از آزادی با این توانمندی و تولید صنایع‌دستی و فروش آن شغلی برای خود ایجاد کنند.