با هدف توانمندسازی و اشتغالزایی پایدار برای مددجویان، ۳۵ نفر از زندانیان پس از گذراندن دورههای آموزشی صنایعدستی، گواهی پایان دوره خود را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، درراستای اجرای تفاهمنامه همکاری بین ادارهکل زندانهای کرمانشاه و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و با هدف توانمندسازی و اشتغالزایی پایدار برای مددجویان، ۳۵ نفر از زندانیان پس از گذراندن دورههای آموزشی صنایعدستی، گواهی پایان دوره خود را دریافت کردند.
بهگزارش میراثآریا، امین کوگانی امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه گفت: در سال جاری و در پی اجرای طرح آموزش رایگان رشتههای مختلف صنایعدستی در مراکز مختلف، ۳۵ نفر از زندانیان در کارگاههای آموزشی مستقر در زندان مرکزی کرمانشاه شرکت کردند.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه افزود: این دورهها با همکاری دو معاونت صنایعدستی و امور زندانها برگزار شد و هنرجویان پس از طی دورههای تخصصی، موفق به کسب مدرک پایان دوره از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شدند.
او ادامه داد: مراسم اهدای گواهینامهها روز دوشنبه ۱۷ آذرماه با حضور معاون امور زندانها، معاون صنایعدستی و جمعی از کارشناسان دو دستگاه برگزار شد.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در خاتمه بر اهمیت توانمندسازی زندانیان از طریق آموزشهای مهارتی و نقش مؤثر صنایعدستی در بازگشت آنان به جامعه تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین دورههایی میتواند در توانمندسازی زندانیان مؤثر باشد و آنان بتوانند پس از آزادی با این توانمندی و تولید صنایعدستی و فروش آن شغلی برای خود ایجاد کنند.