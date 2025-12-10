به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین روز رقابت‌های والیبال دانش‌آموزان زیر ۱۵ سال قهرمانی جهان در شانگلو چین، نمایندگان پسران و دختران ایران که هر دو به عنوان سرگروه صعود کرده بودند، برابر رقبای خود در دور یک چهارم نهایی به میدان رفتند.

در بازی پسران، دانش‌آموزان ایران برابر چین ۱ به میدان رفتند و توانستند در حضور تماشاگران میزبان، با اقتدار و کسب پیروزی دو بر صفر راهی بازی نیمه‌نهایی شوند. شاگردان آرش صادقیانی در این بازی دست اول را با حساب ۲۵ بر ۱۷ و دست دوم را با امتیاز ۲۵ بر ۱۵ به سود خود خاتمه دادند و به دور بعد صعود کردند.

تیم دختران والیبال ایران در سالن شانگلو ژیمنازیوم برابر تیم قدرتمند برزیل قرار گرفت و بازی را با نتیجه دو بر یک به حریف خود واگذار کرد. در این بازی حساس شاگردان اکرم قهرمانی ابتدا دست اول را با حساب ۲۸ بر ۲۶ واگذار کردند، اما در دست دوم موفق به ثبت امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شدند تا بازی به دست سوم کشیده شود. دست آخر نیز در رقابتی نزدیک ۱۵ بر ۱۳ به سود برزیل پایان یافت تا دختران شایسته کشورمان از صعود به جمع ۴ تیم پایانی ناکام بمانند.