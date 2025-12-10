پخش زنده
وزش باد و مواج بودن سطح دریا برای منطقه ساحلی و دور از ساحل خوزستان تا اواخر روز پنج شنبه پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، از اواخر وقت روز سه شنبه تا اواخر روز پنج شنبه وزش باد و مواج بودن سطح دریا برای منطقه ساحلی و دور از ساحل خوزستان پیش بینی میشود.
قابل توجه همه دریانوردان و فعالان دریایی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه پدیده مه در جنوب و مناطق دریایی و ساحلی استان خوزستان پیش بینی میشود.
اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد با توجه به آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در استان تداوم خواهد داشت.
طی امروز در کل استان بویژه نیمه شمالی، شرقی جنوب شرقی و طی فردا در اغلب مناطق استان بویژه بخشهای شرقی، جنوب ِشرقی و جنوبی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید به همراه تندبادهای لحظهای (بویژه بعد از ظهر امروز)، کاهش دما، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.
همچنین در این ایام وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی بویژه طی روز جمعه در بخشهای غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.
جمعه از شدت بارشها کاسته خواهد شد و احتمال بارشهای پراکندهای در برخی نقاط استان از جمله بخشهای شرقی و جنوب شرقی پیش بینی میشود.
شمال خلیج فارس نیز در این ایام بویژه امروز مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.
در شبانه روز گذشته هندیجان با دمای ۲۷ درجه و ایذه با دمای ۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.