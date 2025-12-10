به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امروزه برگزاری آیین دیرینه شب چله، علاوه بر پاسداشت سنت‌های اصیل ایرانی، فرصتی است برای تقویت روحیه همدلی و دستگیری از نیازمندان. مردم خراسان شمالی سالهاست که با تهیه میوه شب یلدا و بسته‌های معیشتی ثابت کرده‌اند دستگیری از نیازمندان برایشان اولویت است.

مجید الهی‌راد گفت: دعوت می‌کنم از همه خیرین، نیکوکاران و عزیزانی که امکان دارند، حداقل در تهیه چند بسته یلدایی مشارکت داشته باشند و ان‌شاءالله با همراهی مردم نیک‌اندیش بتوانیم در این شب سنتی ایرانی، دل خانواده‌های نیازمند را شاد کنیم.

وی با اشاره به جزئیات این پویش افزود: افرادی که می‌خواهند در این موضوع بسیار مهم مشارکت داشته باشند می‌توانند از طریق کد آسان پرداخت ‎*۸۸۷۷*۵۸# و انتخاب عدد یک در بخش “یلدای مهربانی” کمک‌های خود را واریز کنند.

الهی راد گفت: همچنین ارسال عدد ۵ به سرشماره ‎`۳۰۰۰۳۳۳۵۸`‎ و یا واریز مستقیم به شماره کارت ‎`۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰`‎ از دیگر راه‌های مشارکت است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: تمام مبالغ جمع‌آوری‌شده در اسرع وقت صرف تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های تحت پوشش و اقشار نیازمند خواهد شد.