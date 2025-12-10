پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با دعوت از خیران استان برای مشارکت در طرح یلدای مهربانی، از آغاز پویش مردمی تهیه و توزیع بستههای غذایی ویژه شب یلدا برای خانوادههای نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امروزه برگزاری آیین دیرینه شب چله، علاوه بر پاسداشت سنتهای اصیل ایرانی، فرصتی است برای تقویت روحیه همدلی و دستگیری از نیازمندان. مردم خراسان شمالی سالهاست که با تهیه میوه شب یلدا و بستههای معیشتی ثابت کردهاند دستگیری از نیازمندان برایشان اولویت است.
مجید الهیراد گفت: دعوت میکنم از همه خیرین، نیکوکاران و عزیزانی که امکان دارند، حداقل در تهیه چند بسته یلدایی مشارکت داشته باشند و انشاءالله با همراهی مردم نیکاندیش بتوانیم در این شب سنتی ایرانی، دل خانوادههای نیازمند را شاد کنیم.
وی با اشاره به جزئیات این پویش افزود: افرادی که میخواهند در این موضوع بسیار مهم مشارکت داشته باشند میتوانند از طریق کد آسان پرداخت *۸۸۷۷*۵۸# و انتخاب عدد یک در بخش “یلدای مهربانی” کمکهای خود را واریز کنند.
الهی راد گفت: همچنین ارسال عدد ۵ به سرشماره `۳۰۰۰۳۳۳۵۸` و یا واریز مستقیم به شماره کارت `۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۱۰` از دیگر راههای مشارکت است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: تمام مبالغ جمعآوریشده در اسرع وقت صرف تهیه و توزیع بستههای معیشتی برای خانوادههای تحت پوشش و اقشار نیازمند خواهد شد.