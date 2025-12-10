پخش زنده
بورس انرژی ایران روز سهشنبه با ثبت بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال معامله و عرضه گسترده حاملهای انرژی در رینگ داخلی و بینالملل، یکی از پررونقترین روزهای معاملاتی آذرماه را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی بورس انرژی در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه میزبان عرضههای متعدد محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود. در رینگ بینالملل، مهمترین عرضهها به لحاظ حجم شامل ۷۰ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت آبادان، ۳۰ هزار تن آیزوفید پالایش نفت تبریز و ۵۶۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس است. همچنین شرکت ملی گاز ایران در این روز ۵ هزار تن گاز مایع صادراتی را در قالب دو عرضه مجزا روانه بازار میکند.
در رینگ داخلی نیز عرضه قابل توجه ۲ میلیون و ۱۶ هزار لیتر حلال ۵۰۳ و ۲ میلیون و ۱۶ هزار تن حلال ۵۰۲ از سوی شرکت پالایش نفت اصفهان به چشم میخورد.
ثبت ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریالی در معاملات روز سهشنبه
معاملات بورس انرژی ایران در روز سهشنبه ۱۸ آذرماه با ثبت ۳۶ هزار و ۴۶ میلیارد ریال ارزش دادوستد، روزی پررونق را رقم زد. بر اساس آمار، ۶۲ درصد از ارزش معاملات در رینگ بینالملل بازار فیزیکی، ۱۵ درصد در رینگ داخلی و ۳ درصد در بازار برق به ثبت رسیده است. همچنین ۲۰ درصد از ارزش کل معاملات مربوط به ابزارهای مالی بوده است.
دادههای معاملاتی نشان میدهد در این روز ۵۵ هزار و ۵۵۰ تن محصول صادراتی در رینگ بینالملل به فروش رسیده و ارزشی معادل ۲۲ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال ثبت شده است.
شرکت پالایش نفت امام خمینی با عرضه ۳۰ هزار تن بوتان با قیمت پایه ۴۹۱.۷۵ دلار به ازای هر تن و رقابت ۲۹ درصدی میان خریداران، متوسط نرخ فروش را به ۶۳۳.۳۶ دلار رساند و با ۱۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال ارزش معامله، عنوان برترین فروشنده صادراتی را از آن خود کرد.
در رینگ داخلی، مجموعاً ۱۴ هزار و ۷۲۸ تن انواع حاملهای انرژی به ارزش ۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال دادوستد شد.
شرکت پالایش نفت آبادان با فروش ۳ هزار تن نفتای سبک به قیمت پایه ۳۴۸ هزار و ۶۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم، صدرنشین معاملات داخلی شد و با ثبت ۱ هزار و ۴۶ میلیارد ریال ارزش معامله، برترین فروشنده این رینگ بود. همچنین پالایش نفت بندرعباس موفق به فروش ۳ هزار تن آیزوریسایکل و ۲ هزار تن بلندینگ نفتا شد.