به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه و احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در استان خبر داد.

حسینعلی محمدی افزود: بر اساس هشدار سطح زرد اداره‌کل هواشناسی، از پنج‌شنبه تا ظهر جمعه سامانه بارشی در استان فعال بوده و این شرایط می‌تواند موجب رگبار باران، کاهش محسوس دما، وزش باد و احتمال رعد و برق به‌ویژه در ارتفاعات شود.

وی با اشاره به احتمال افزایش حجم آب رودخانه‌ها، روان‌آب‌های سطحی، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و اختلال موقت در تردد محور‌های کوهستانی افزود: هم‌استانی‌ها از اتراق و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران تأکید کرد: کشاورزان، دامداران و عشایر اقدامات پیشگیرانه لازم را نسبت به شرایط جوی پیشِ‌رو انجام دهند و دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته باشند.

محمدی در پایان گفت: ستاد مدیریت بحران استان با همکاری فرمانداری‌ها و دستگاه‌های امدادی، وضعیت جوی و شرایط مناطق مختلف را به‌صورت مستمر پایش کرده و آمادگی انجام اقدامات اضطراری را دارد.