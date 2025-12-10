پخش زنده
با کاهش دما در گیلان، بارش برف ارتفاعات این استان را سفیدپوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان گفت: با تشدید فعالیت سامانه سرد و بارشی در استان، بارش برف از شب گذشته در مناطق ییلاقی و بالادست استان آغاز شد و بیشترین بارش برف در این مدت، از محور پونل به خلخال به میزان ۱۵ سانتی متر گزارش شده است.
وی افزود: در محور اسالم به خلخال هم ۱۰ سانتی متر برف باریده، اما در حال حاضر بارش برف در این محور متوقف شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان با بیان اینکه در حال حاضر همه جادههای استان باز است گفت: مردم برای تردد در جادههای کوهستانی استان حتما زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.